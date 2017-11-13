Эксперт назвал главные реформы, которые требует МВФ, а власть всячески противится

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В Украине действительно реализовывается ряд реформ, только вот среди этого ряда есть те, которые называются первоочередными, а есть такие, которые власть всячески пытается отложить. Речь идет о реформе приватизации, Антикоррупционном Суде, Службе Финансовых расследований. Каждое из этих изменений может лишить власть имущих крупного денежного потока, поэтому допустить их нельзя, но и прямо оппонировать этим реформам тоже нельзя. Кредиторы не поймут. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политически обозреватель, финансист Сергей Фурса.«Если революцию нельзя предотвратить, то ее надо возглавить. Если неприятную тебе реформу нельзя отрицать, нужно громко заявить, что ты берешь ее на себя, возглавляешь процесс и топишь его в болоте. И тогда и критиковать тебя сложно. Ведь ты сам, громко требуешь везде поскорее это сделать. И смеяться над тобой, когда ты выдвигаешь абсурдные аргументы против, тоже не будут», – написал блогер. По его словам, если МВФ заставляет проводить приватизацию, а не очень выгодно, то можно свалить все на бюрократию – выставлять на продажу неинтересные объекты, по интересным задирать стартовую цену. «Не хочешь забирать полномочия у налоговой полиции, экономических департаментов МВФ и СБУ, но МВФ говорит надо, а Минфин даже подготовил закон. Что делать? Правильно, поручить любимому бухгалтеру друга президента написать свой закон и заболтать. Готовый закон лежит. Новый все пишется и пишется. Деньги капают», – отметил Фурса.Он добавляет, что, если нет желания создавать антикоррупционный суд, то можно сослаться на то, что один непрофессиональный орган НАБУ в стране уже есть. Чтобы выиграть время, нужно создать рабочую группу в парламенте. Хуже может быть только следственная комиссия в Раде и опять заболтать. В крайнем случае потом сделать все, чтобы не допустить иностранцев к отбору судей, позаимствовать термин «суверенной демократии» и ненавистного соседа и все время возглавлять процесс.