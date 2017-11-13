Блогер: у нас уже множество антикоррупционных органов, но, видимо, именно, Антикоррупционного суда и не хватает

Как передает replyua.net, в Верховной Раде продолжаются коллизии относительно возможного создания Антикоррупционного суда в Украине. Одной из последних новостей есть то, что отзыв депутатского законопроекта об Антикоррупционном суде может быть проголосован Радой уже на этой неделе. Об этом на во время Согласительного совета в парламенте заявил спикер Андрей Парубий.
Как отметила в своем блоге украинская журналистка и телеведущая Ирина Медушевская, если говорить на чистоту, то у нас уже множество антикоррупционных органов, удерживаются все они за наши деньги и стоит это удовольствие далеко не дешево. «Хочется спросить у рядовых украинцев, довольны ли они их работой? Да? Вам только Антикоррупционного суда не хватает? До кучи? А судить там, кто будет? Марсиане?», – задается вопросом блогер.
Она добавляет, что который раз подряд убеждается, что про нас ничего не понимают на Западе и в США. Вроде бы дело правильное, эти антикоррупционные все институции, но руководят там, наши люди. Других украинцев для наших западных партнеров у нас на сегодня нет, а варяги уже и сами «прокололись», уехали, прихватив деньжат, естественно, к себе на родину.