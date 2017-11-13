Медушевская: история с сыном Саакашвили один в один напоминает «распятого мальчика в трусиках»

Второй день подряд СМИ не унимаются, главные страницы газет пестрят заголовками, как Порошенко взял в заложники маленького сына Саакашвили. Естественно, СМИ подают информацию в разных интерпретациях, но суть одна. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет украинский блогер и журналист Ирина Медушевская.
«Знаете, мне как-то это напоминает «распятого мальчика в трусиках», вот правда! Конечно, пропагандистская машина РФ равных себе не знает, и выборы Трампа, и выборы Макрона, я же молчу за Брекзит и Каталонию, - подтверждают мои мысли», – пишет Медушевская.
По ее словам, одно ей только непонятно, как украинцы, столько пережившие, и сейчас переживающие, так легко, так быстро, как мотыльки на лампу, полетели на эти фэйки, и так неистово ненавидят власть. Блогер отмечает, что у нее к власти есть четкие претензии, но в то же время можно понимать, что происходит, что власть властью, а вокруг нее настоящий хаос и борьба за власть, за теплые кабинеты, за государственные деньги, в конце концов за интересы соседней страны, а не за то, что написано на плакатах митингующих. По словам журналистки, люди в Украине не понимают, что не бывает такого, чтобы перескочить из феодализма сразу в капитализм, да еще и с человеческим лицом.