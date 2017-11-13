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Вместо «цирка» Саакашвили на арене появится новый «спектакль» Каськива

Вместо «цирка» Саакашвили на арене появится новый «спектакль» Каськива
Как-то притихли разговоры о деле Каськива, которого недавно экстрадировали в Украину. Семь с половиной миллионов гривен, который Каськив добровольно решил компенсировать, - это лишь мизерная частица с причиненного государству ущерба из-за его Нацагентства по привлечению инвестиций. Эксперты утверждают, что можно говорить о сумме в миллиард гривен. Более того, в Генпрокуратуре рассматривалось обвинение в примерно 800 миллионов гривен. В июле, пользуясь своим законным правом, все материалы по этому делу изъяло НАБУ. Так записано в законе – они имеют право забирать все производства, в которых есть признаки коррупционных преступлений. А там действительно была абсолютно четкая и однозначная коррупция. Зато никто, включая Генпрокуратуру не может от них требовать отчета по уголовным производствам. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Тарас Черновил.

По его словам, сегодня в распоряжение ГПУ только одно единственное дело о тривиальном хищении средств за невыполненные рекламные услуги на сравнительно небольшую сумму – 7 миллионов гривен. Этого, конечно, хватило, чтобы достичь первой экстрадиции в Украину чиновника времен Януковича, но этого не хватит, чтобы добиться в суде реального срока. Логика судьи наперед известна: Каськив, вернувшись, полностью вернул инкриминируемую сумму в бюджет. Этим самым и признал свою вину, за что точно будет осужден. Но факт «отсутствия» финансового ущерба, имитация добровольного возвращения, куча положительных характеристик – все это стандартный комплект для вынесения приговора с условным сроком. Уже смехотворный размер залога является свидетельством восприятия судом этого дела. Вот и назревает новая «зрада». Тарас Черновил отмечает, что срок наказания был бы реальным, если бы НАБУ было заинтересовано в расследовании коррупции Каськива, но этого не происходит.

Тарас Черновил отмечает, что припоминается заявление Шабунина, который недавно заявил, что с помощью НАБУ удастся вычистить действующий правящий класс и стать властью, а совсем недавно то же заявил Игорь Мосийчуку один из детективов Бюро, но организационные способности во всей этой компании очень малы. Они больше на компромате специализируются и на информационных войнах, а Каськив действительно талант. Когда для избирательной кампании Ющенко осенью 2004 года наступили совсем плохие времена, собственно «Пора» была лишь одним из формальных элементов, но без организационных способностей Каськива вряд ли удалось бы раскрутить именно такой Майдан и организовать победу Ющенко. И хотя в одну реку дважды не вступишь, люди Сытника, похоже, решили снова воспользоваться Каськивым, как политтехнологом и гениальным провокатором. Акции Саакашвили уже окончательно провалились и превратились в откровенную показуху, а здесь что-то новое и с претензиями на эффективность. Ради этого в НАБУ готовы и миллиардные убытки государства простить.
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