Блогер: Саакашвили и его «бабушки» так ничего об Украине не поняли

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Как предает replyua.net, экс-губернатора Одесской области, лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили возмутило, что на «Марш возмущенных» пришло мало людей, несмотря на то, что был выходной день. По мнению Саакашвили виновниками того, что пришло мало людей оказались журналисты. Даже те, которые были максимально корректны и писали, что на марш Саакашвили пришли «сотни людей». Именно им экс-губернатор решил приписать очки, заявив в Facebook, что тем журналистам олигархических СМИ, которые увидели на марше всего лишь сотни, а не тысячи он готов лично выписать очки для улучшения зрения.На самом же деле, непогода в воскресный день в Киеве только сыграла на пользу участникам акции. Раскрытые зонтики занимают большую площадь и скрывают реальное количество людей, как было видно с фото.Вторым виновником в том, что марш Саакашвили поддержало мало людей, лежит на погоде. По самой жалкой из версий отмазок лидеров протестующих0 вчера людям выйти к ним массово помешала плохая погода. Как отметила на своей странице в Facebook украинский блогер Екатерина Золотарева, смешно читать такое о тех же самых людях, которым не то что легкая морось – лютый мороз и вьюга не помешали выйти практически миллионом в 2013-2014. «Саакашвили и его «бабушки» так ничего об Украине не поняли. Искусственно поднять нас совершенно нереально. Были бы реальные причины – никакие непогоды никогда не стали бы помехой. Так что прекратите искать свой аналог «яиц», что вечно мешают «плохому танцору», неудачники», – написала Золотарева.