«Марш недовольных» не собрал недовольных, но в СМИ оказался главной новостью, – блогер

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Как предает replyua.net, последнее время чуть ли не главными новостями в СМИ стают так называемые «Марши возмущенных», акции обиженных, перфомансы головокружения и другие революции. При этом, когда на концерт какой-то захудалой группы приходит в четыре-пять раз больше людей, чем «возмущенных» на марши, о степени возмущенности в обществе это говорит более чем красноречиво. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко, он хорошо понимает, почему об этом «визжат» СМИ, но ему непонятно, почему для него эта новость должна быть вообще полезной.Дмитрий Вовнянко отмечает, почему-то СМИ на второй план выносят другие не менее важные новости, чем марши и акции недовольных. Почему-то проходят практически незамеченными такие новости, как в Киеве начали внеплановую проверку маршруток из-за ДТП с погибшими. От энергосистемы отключили энергоблок Запорожской АЭС. В Желтых Водах взорвали полицейский автомобиль. Львовянка Василиса Кириченко завоевала золото на чемпионате Европы по дзюдо. В Киеве задержали машину с 6 кг взрывчатки. В Днепре вандалы осквернили портрет писателя Олеся Гончара.По словам блогера, на первый план вышла другая новость о том, что несколько сторонников Михеила Саакашвили, Семена Семенченко и Егора Соболева покричали лозунги в центре Киева.