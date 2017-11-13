Эксперт: «Колебания цен существенно повлияют на кошельки всех украинцев»

Наметившаяся тенденция колебания цен на основные продукты питания окажет существенное негативное влияние на финансовое положение большинства украинцев, которые вынуждены тратить на еду более 50 процентов своих доходов.
Как передает replyua.net со ссылкой на ГолосUA, об этом рассказал Борис Кушнирук, экономический эксперт. «Для украинцев сейчас и дальше будут существенными колебания цен на продукты питания, поскольку зарплаты и пенсии в стране все еще достаточно низкие», - заявил Кушнирук. Эксперт отметил, что подавляющее большинство украинцев тратят на продукты питания суммы, превышающие 50 процентов доходов, и в скором времени процентное соотношение продолжит расти. Эксперт привел в пример Германию – немцы тратят на продукты не больше 15 процентов доходов, и поэтому незначительные колебания цен на продовольственные товары они никогда не замечают.
Более того, Кушнирук считает, что в ближайшее время темпы роста цен в Украине будут более быстрыми, нежели в других европейских государствах. По его мнению, ситуация изменится лишь тогда, когда в стране существенно увеличат зарплаты и пенсии.