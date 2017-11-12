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Блогер: теперь президенту придется вести огонь на всех фронтах

Блогер: теперь президенту придется вести огонь на всех фронтах
Как предает replyua.net, активисты партии «Свобода» сняли с горсовета и попытались сжечь флаг Венгрии в Берегово. По мнению украинского журналиста и блогера Юрия Романенко, если так пойдет и дальше, то Петру Порошенко придется не только в Краков скоро ехать, но и в Будапешт, потому что такие ситуации уже очень удачно загоняют его в кольцо фронтов.

По словам блогера, картина для Европы, что надо получается. Там Венецианская комиссия сидит, ломает голову ущемляются права меньшинств или нет, а тут тебе такая подача. Впрочем, судя по всему такой патриотизм Банковой нравится. Например, вчера после того как польский МИД уже дополнительно выставил претензии «за Катынь» Климкин вчера заявил, что Вятровича поддержат.

Юрий Романенко отмечает, что из этого можно сделать вывод, что президенту такой огонь на всех фронтах очень даже по душе, ибо ставка делается на патриотический электорат. Только одна беда – патриотический электорат на президента не особо покупается, а вот остатки внешней поддержки к 2019 году можно просто растерять, однако, Петр Порошенко занял позицию «ничего не вижу, ничего слышу», самоуверенности ему не отнимать.
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Горячая тема: Дипломат: предательство и только. То, что сделала София Ротару, недопустимо герою и народному артисту Украины

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