Блогер: «народный импичмент»? Все это мы уже проходили – вот до сих пор две «народные республики» покоя не дают

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Как предает replyua.net, сегодня участники «Марша возмущенных» во главе с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили пообещали, что дают власти еще немного времени, на этот раз до 3 декабря, что принять закон об импичменте, в противном случае протестующие оставляют за собой право объявить «Народный импичмент».Комментируя требования протестующих, украинский блогер Макс Колезников отметил, что в Украине происходит какое-то дежавю, ведь что-то такое уже было. Были «народный» мэр, «народный» губернатор, целые две «народные республики». «Что-то плохо в прошлый раз с этими «народными» вышло, не надо нам этих «народных» импичментов и уже тем более не надо «народных» президентов», – отметил блогер.Сам же претендующий на «народного президента» Саакашвили пришел к памятнику Небесной сотни, где рассказал сегодня, почему сбежал со страны в разгар Майдана 2013-2014. Во время Майдана Саакашвили оказался одним из немногих, кто вместе с Сергеем Лещенко убежал из страны, испугавшись реального, а не выдуманного «барыги Януковича». По словам Саакашвили, к нему в гостиницу пришли люди Януковича и сказали, что насильно депортируют его, если сам не уедет. Вот он и принял решение сам уехать, но, как только Янукович покинул Украину, Саакашвили рассказал, что он сразу же приехал обратно в страну.