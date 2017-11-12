Блогер: со вчерашнего дня у нас должно прекратиться издевательство над законом и здравым смыслом

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Как предает replyua.net, вчера приняли присягу судьи нового Верховного суда. Как пишет в своем блоге украинский блогер Карл Волох, он не надеется, что с завтрашнего дня они станут рыцарями без страха и упрека и работать начнут как какой-нибудь Верховный суд Швеции или Японии. Карл Волох отмечает, что, тем не менее, он ждет от нового состава Верховного суда разграничение подсудности между палатами и, соответственно, судебными вертикалями. Например, земельные споры рассматривают сегодня все юрисдикции судов. Нет более яркой иллюстрации того, что служители Фемиды просто не способны отказаться от такой темы, а это открытый признак коррупции – почти как явка с повинной.По словам блогера, также он надеется на единство судебной практики. Не секрет, что до сегодня даже в разных палатах самого суда решения по одинаковым вопросам вполне могли различаться. И единожды начавшись, такая практика уже не могла прекратиться. Сегодня, начиная с чистого листа, судьи ВС могут и должны больше никогда такого не допустить. Карл Волох отмечает, главное, что также ждет – это принцип права, который они будут считать главным при вынесении решений. Постсоветский суд традиционно руководствовался принципом верховенства закона. В результате мы стали одной из ведущих стран по издевательству над законом и здравым смыслом, например, в части поиска оснований для признания недействительными различных договоров. Находя в различных законах некие формальные противоречия, судьи безнаказанно десятки лет могли себе позволить признать, к примеру, недействительным договор займа или ипотеки, не обязав заемщика вернуть взятые деньги.Карл Волох отмечает, что нормальный западный суд кладет в основу принцип верховенства права и это мощнейшее концептуальное изменение. При этом, оно несет и огромную опасность: дает судье гораздо большие полномочия в трактовании закона. Для коррупционера – это Клондайк и только высокопорядочный и высокопрофессиональный Верховный суд может не позволить судебной системе испоганиться еще больше, а начать обеспечивать реальное правосудие.