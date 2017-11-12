Блогер: Украина должна стать президентской республикой, а кучу чиновников следует отправить на клубнику в Польшу на перевоспитание

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Как предает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Юрий Романенко в своем блоге пишет о том, что пора уже перестать изобретать пятое колесо и сконцентрировать всю исполнительную власть в одном институте. Или пусть президент возглавляет правительство, или пусть канцлер-премьер. Пусть президент возглавляет правительство и несет всю ответственность за ситуацию в стране. Президента уравновесить законом об импичменте. При этом нужно расширять местное самоуправление, чтобы избавить центральную власть от обременительных и не нужных усилий, которые она неспособна выполнять, да и не должна.По мнению журналиста, власти нужно придать гибкость в соответствии с духом времени. «Через автоматизацию убрать кучу чиновников-посредников, которые просто не нужны. Все освободившихся чиновников отправлять на клубнику в Польшу на перевоспитание. После реформ у центральной власти должны быть следующие функции: безопасность, арбитраж, поддержка бюджетников, стратегирование, развитие общенациональных инфраструктурных проектов. Все остальное отдать вниз», – написал Романенко. Реформы проводить в ускоренном режиме. Президент издает Патриотический акт, который регулирует базовые аспекты на переходной период до выборов парламента и референдума по новой Конституции, которые проходят в один день, и далее на срок в три года. Соответственно, старый парламент сразу распускается. Президент в Патриотическом акте получает право директив, которые становятся законом, пока не работает Рада и законодательной инициативы на переходной период с приоритетом к рассмотрению парламентом.Блогер отмечает, что президент и его команда должны иметь пакет готовых решений на старте или, по крайней мере, видение реформ по направлениям. Тогда они смогут задать такой темп, что оппоненты просто не будут успевать реагировать, а все реакции уже будут внутри модернизационной рамки, то есть, обречены на провал. Так действовал Ататюрк. «Дружащая с головой часть старой элиты должна быть встроена в новый договор. Это резко уменьшит сопротивление и увеличит шансы на успех. Среднюю часть старой элиты нужно показательно и жестоко пороть, что усилит поддержку со стороны масс в условиях, когда ресурсов мало, а шоу с наказаниями дадут ощущение перемен и вызовут страх у старых», – резюмировал Юрий Романенко.