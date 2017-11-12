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Романенко: предлагаю Саакашвили объявить народный импичмент уже сегодня и разойтись по теплым квартирам

Романенко: предлагаю Саакашвили объявить народный импичмент уже сегодня и разойтись по теплым квартирам
Несколько недель назад экс-президент Грузии и лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили, заседающий под стенами Верховной Рады, сказал, что, если 7 ноября Киев не встанет, то они разойдутся по теплым квартирам, ведь нет смысла мерзнуть, - приблизительно так сказал тогда Саакашвили, обращаясь к немногочисленной толпе и зевакам, проходящим мимо. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Юрий Романенко.

Он отмечает, что 7 ноября прошло, Киев не встал, на календаре уже 12 ноября и вот сегодня соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, присутствующий на «Марше», заявил, что участники акции требуют принять закон об импичменте президента и создать антикоррупционный суд.

«Даем власти время до 3 декабря. Если не примут – собираем людей и объявляем «народный импичмент», - заявил он. По словам Юрия Романенко, хочется обратиться к протестующим, не затягивать на месяц свои требования и объявить народный импичмент уже сегодня, после чего разойтись по теплым квартирам, по крайней мере, так будет логичнее и безопаснее для их здоровья.
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