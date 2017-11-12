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Блогер: воруя и присваивая веками украинскую историю и культуру, россияне создали сами для себя своеобразную ловушку

Блогер: воруя и присваивая веками украинскую историю и культуру, россияне создали сами для себя своеобразную ловушку
Как предает replyua.net, украинский блогер Лидия Гайдар в своем блоге пишет о том, что только сейчас у нее выпала возможность прочитать скандальный пост резидента «Камели-клаб» Семена Слепакова о Михиле Задорнове, который уже наделал немало шума в соцсети. По словам блогера, Вот только сейчас прочитала статус Семена Слепаков о Михаила Задорнова.

По словам блогера, сам по себе Слепаков ничего не представляет ни в России, ни, тем более, в Украине, но, вот написанное комедиантом заинтересовывает куда больше. Воруя и присваивая веками украинскую историю и культуру, россияне создали сами для себя своеобразную ловушку, в которой образцами дальнейшего творчества на территории, подконтрольной «русскому миру» - уже без украинского культурного поля и его большого влияния на искусство бывшей метрополии – есть именно украинские по происхождению эталоны.

По словам Гайдар, Слепаков сам это подтвердив, написав «Это же часть нашей культуры, как-никак не Гоголь, конечно, но рупор эпохи». «Вот здесь этот туземный юморист-затейник абсолютно прав. Единственное, что раздражает – так это сравнение великого писателя с мировым именем из никому, за пределами «русского мира» неизвестного юмориста. «Рупором эпох», это действительно так. Только в России», – резюмировала Лидия Гайдар.
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