Диетолог назвала пять лучших продуктов для долголетия

Оксана Скиталинская, известный украинский врач-диетолог, в своем блоге на Новом Времени написала о том, какие продукты питания могут продлить жизнь каждому человеку, передает replyua.net. На первое место рейтинга продуктов для долголетия диетолог поставила орехи, которые приносят огромную пользу здоровью.
По словам Скиталинской, достаточно употреблять 3-5 орехов пять раз в неделю для профилактики опасных заболеваний. На втором месте – яйца, содержащие аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Ежедневно нужно съедать одно или два яйца, чтобы обеспечить организм полезными веществами. На третьем месте идет зеленый чай – идеальный напиток для молодости и здоровья. Каждый день нужно выпивать три чашки.
Также диетолог отметила, что для крепкого здоровья и долголетия организму необходима куркума, одна из самых полезных пряностей. Каждый день нужно съедать половину кофейной ложки куркумы, добавляя эту пряность в салаты, вторые и первые блюда. Рейтинг продуктов для долголетия замыкает брокколи – ее нужно употреблять только в сыром виде, по одному или по два соцветия ежедневно. Брокколи замедляет процессы старения.