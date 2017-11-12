Политолог пояснил, что нужно Украине для вступления в Евросоюз

Эндрю Уилсон, известный британский политолог, заявил о том, что для вступления в Евросоюз Украина должна полностью соответствовать Копенгагенским критериям, информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф.
«Украине не нужна какая-то особая формулировка, потому что Статья 49 Договора о ЕС о вступлении на самом деле вполне понятна: если вы отвечаете Копенгагенским критериям, вы – потенциальный член Европейского Союза. Поэтому я не думаю, что стоит устраивать большую символическую дискуссию о словах. Если давить слишком сильно, слишком открыто, вы рискуете отдалиться от цели», - отметил Уилсон.
Политолог при этом подчеркнул, что для Украины будет очень важно соответствие Копенгагенским критериям, и только в этом случае страна сможет рассчитывать на возможное членство в Европейском Союзе. Напомним, что ранее в ЕС заявляли о том, что Евросоюз в ближайшие годы может быть расширен, однако на членство в ЕС могут претендовать лишь страны, соответствующие всем критериям.