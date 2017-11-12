Эксперт: «Украине с Россией придется жить еще очень долго»

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии НАН Украины, дал большое интервью «Сегодня» и рассказал о том, что ценности украинцев сильно отличаются от ценностей жителей Северной Европы, и украинский народ больше склоняется к востоку, куда его также тянет и Россия, передает replyua.net.
«Мы все же по геополитическим ориентациям – европейцы; мы отошли от имперской России, идем в направлении Евросоюза, согласовываем на этом пути свое законодательство. Но не получается», - отмечает Головаха. По его словам, в современную Европу украинцы не вписываются со своей толерантностью и терпимостью, с отношением к мужчинам и женщинам, к геям.
«С проблемой «Россия» нам жить долго. Пока их внутренние проблемы не нарастут до таких масштабов, что они не смогут навязывать свои ценности нам и всему постсоветскому пространству. Когда это случится – не знаю. Ценности не меняются быстро, но режимы иногда падают быстро», - отметил Головаха и добавил, что украинцы обречены на жизнь под давлением России, затягивающей Украину в прошлое.