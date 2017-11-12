Блогер: в Украине общество разделилось на дураков и хитроумных. Вторые постоянно плачут, что их ущемляют

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В Украине есть люди, которые привыкли честно платить налоги и вести бизнес по законам, поэтому для таких людей использование машин на евробляхах, иными словами – номерах с европейской регистрацией, за гранью восприятия. Такие машины – горе для многих, нарушил правила, превысил скорость, ударил чужую машину, сбил человека насмерть – бросил машину – никто тебя не найдет и очень удобно, ведь всегда можно избежать ответственности. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Константин Розенштраус-Макаров.По его словам, к тому же, налоги не надо платить. Покупаешь новую машину, платишь 20% НДС за импорт, 5% в Пенсионный фонд при первой регистрации – это же для дураков, можно просто пригнать. «Когда объясняешь, что это неправильно, на тебя смотрят как на дурака, зачем платить налоги? У нас же пенсии сами платятся, дороги строятся, зарплаты медики и учителя получают из воздуха», – написал блогер.Он отмечает, что то же самое касается тех людей, которые просят работодателя не платить им официальную зарплату, ведь тогда субсидии не будет. Константин Розенштраус-Макаров отмечает, что хочется обратиться, ко всем, что пора уже научиться уважать страну, законы. Если хочется жить лучше, то нужно изучить, какие налоги платят в Европе.