Президент Украины настолько крут, что может управлять погодой, устраивая холода в Украине, морозить митингующих, – Олешко

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Одно из последних выступлений экс-президента Грузии, опального лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвила затмило выступления самых рейтинговых юмористов. Саакашвили во время своего очередного обращения к народу со сцены перед Радой заявил, что в том, что наступил в Украине холод, заинтересован напрямую президент Порошенко. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.Он отмечает, что, правда, Саакашвили не уточнил, как именно Порошенко может влиять на погодные условия и менять холодный ноябрь на жаркий май. При этом Саакашвили добавил, что Порошенко также заинтересован, чтобы больше платили, но, кому платили и за что грузинский реформатор не сказал. По всей видимости, речь шла о том, что с похолоданием, протестующим придется платить в разы больше за стояние перед парламентом, а это не на руку олигархам, которые спонсируют «Майдан Саакашвили».«Саакашвили откровенно врет и манипулирует, чтобы людей стоящих непонятно ради чего под Верховной Радой зарядить новой ненавистью к власти, а дальше пошла «истерика» в стиле любого диктатора на повышенных тонах, чтобы завести толпу, но вот суть сказанного вообще сложно понять», – резюмировал блогер.