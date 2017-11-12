Блогер: Украина идет по филиппинскому пути

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Япония, Южная Корея, Тайвань, а позже Китай провели земельные реформы, результатом которых стало наличие огромного количества частных ферм и сумасшедшая продуктивность с гектара. Во всех этих странах были жестко сформулированы правила земельного рынка и государство жестко стояло на исполнении этих правил. Как предает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил блогер и журналист Павел Себастьянович.Он отмечает, Филиппины, Малайзия, Индонезия, Таиланд пошли украинским путем, хотя правильнее будет сказать, что мы идем филиппинским, когда лендлорды владеют огромными объемами земли, зачастую слабо юридически оформленными, или просто отобранными у владельцев паев. Государственная помощь идет крупнейшим аграриям, чиновники куплены, сформированы депутатские группы в поддержку агробаронов.По словам Павла Себастьяновича, единственное отличие нас от Филиппин, что наши крестьяне могут перебраться в Польшу и, забыв про свой пай, больше не участвовать в кровавых разборках, в битвах за урожай, а лендлорды будут нанимать частные армии, чтобы охранять свои угодья, снимать урожаи, покупать чиновников, лоббировать свои законы. Государство наше или стоит в сторонке, или на стороне лендлордов, как в Филиппинах конца прошлого века.