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СпецтемаБлогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Блогер: у меня появились серьезные сомнения относительно реформ в Грузии

Блогер: у меня появились серьезные сомнения относительно реформ в Грузии
Как предает replyua.net, украинский блогер Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет, что с тех пор как в Украину приехали грузинские реформаторы и как мы увидели образ жизни и управления Саакашвили в Одессе и заместителя генпрокурора Сакварелидзе в Киеве – появилось несколько критическое отношение к грузинским реформам. К тому же и с внешним долгом в период реформ Саакашвили в Грузии делалось что-то нехорошее и акции протеста против Михо, разогнанные с такой жестокостью, что севастопольский «Беркут» нервно курит в сторонке, устраивала не рука Москвы.

По словам блогера, и коррупция в Грузии не была побеждена, а загнанная на уровень элитарной, и результаты «Михо-реформ» явно сильно напоминают результаты деятельности премьера Лазаренко в Украине, и слова поперек сказать Саакашвили некому было – на примере канала «Имеди» грузинским СМИ показали, что бывает с несогласными. И знали мы о тех реформах преимущественно из победных реляций самых реформаторов и еще с дифирамбом московской публицистки Юлии Латыниной.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что вот теперь мучает его вопрос о нереальной победе Ли Куан Ю коррупции в Сингапуре и развитии ним там безкоррупционного «коммунизма». «А что там на самом деле? То, что сейчас Сингапуром правит сын Ли Куан Ю – это точно всенародное желание, не такое как желание россиян снова и снова выбирать себе Путина?», – задается вопросом блогер. Он отмечает, диктатура бывает на удивление эффективной, но диктатурой от этого она быть не перестает. Первое правило эффективности диктатуры – наглухо заткнуть рты недовольным.
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