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Дипломат раскритиковал австрийских политиков, посетивших Крым

Дипломат раскритиковал австрийских политиков, посетивших Крым
Александр Щерба, посол Украины в Австрии, заявил о том, что австрийские политики, которые побывали на «Форуме друзей Крыма», нарушили нейтралитет, который сохраняла Австрии в отношении ситуации с Крымом, а также решения Евросоюза, информирует replyua.net со ссылкой на Die Presse.

Об этом дипломат написал в статье для издания. «Когда Ренат Параламов рассказывал о невыразимых страданиях, через которые ему пришлось пройти, заместитель бургомистра Линца Детлеф Уиммер и новоизбранный член парламента Ганс-Йорг Йеневайн раскладывали свои вещи в люксовых номерах ялтинского отеля, куда они прибыли, чтобы засвидетельствовать поддержку российской аннексии Крыма», - отметил Щерба.

По его словам, австрийцы должны были руководствоваться не своими желаниями и критериями, а обязательствами Австрии и позицией ЕС. Щерба подчеркнул, что Австрия сохраняет нейтралитет, а политики его нарушили, как и решения Евросоюза. «Форум друзей Крыма» проходил в Ялте с 6 по 8 ноября. В России при этом отметили, что в Ялте побывали 90 представителей от разных стран.
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