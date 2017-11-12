Журналист: «В украинском национальном движении Россия видит внутреннюю угрозу»

После Революции Достоинства в Украине возродилось национальное движение, и Россия видит в нем, прежде всего, внутреннюю угрозу, поэтому Владимиру Путину очень важно контролировать Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на Вашингтон Пост, такое мнение высказала Энн Эпплбаум, известная журналистка и историк.
По ее словам, Россия была обеспокоена событиями в Украине еще с 1917 года, когда украинцы пытались создать государство. Журналист отмечает, что во время гражданской войны, последовавшей за революциями в Москве и Киеве, украинские крестьяне – радикалы, левые и антибольшевики вместе взятые – отвергли навязывание советской власти. Они на время вытолкнули Красную Армию и одержали победу. Позже, по мнению историка, Украину пытался контролировать Иосиф Сталин, а ему на смену теперь пришел нынешний глава РФ Путин.
«Снова российский лидер одержимо говорит о потере Украины. Снова Кремль рассматривает украинское национальное движение как экзистенциальную, внутреннюю угрозу. Как и в 1932 году постоянные разговоры о войне и врагах в Украине остаются полезными для российских лидеров, которые не могут объяснить низкие стандарты жизни в своей стране», - подчеркнула Эпплбаум.