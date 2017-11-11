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СпецтемаВ Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог
Как сообщал replyua.net, в Винницкой области селяне перекрыли дорогу военной колонне. Номинальная причина: «Они будут где-то здесь утилизировать снаряды из Калиновки, то нам страшно, пусть в другом месте это делают!». Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Алексей Голобуцкий, во время войны за такой протест однозначно трибунал и «отсидка» для каждого участника хотя бы по 10 суток «админки», для инициаторов – по месяцам 3 хотя бы. Пусть посидят, подумают – что у нас уже были умники, которые не пускали военные колонны и, где теперь они, где их дома, где все их жизни.

По словам Голобуцкого, это и есть еще один вполне материальный результат деятельности Парасюка-Семенченко: население привыкло, что постоянно кто-то протестует против власти по каким-либо причинам, критикует военных, спокойно бьет демобилизованных бойцов, прорывает границы и крушит оборудования – и никому за это ничего не бывает. Значит, всем так можно – и тоже ничего за это не будет. Подумаешь, война в стране. Война где-то там, а не нравится то нам здесь и сейчас.

«У нас на глазах, менее чем за четыре года произошла мутация – активная гражданская позиция в защиту государства деградировала до местечкового анархизма и пренебрежения к государству. Благодаря, прежде всего, громким и публичным блокадо-протестующим «Самопомичи», - резюмировал политолог.
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