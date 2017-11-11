Политолог: одного из двух – или Порошенко теряет своего премьера, или Петр Алексеевич приватизирует «Народный фронт»



Сегодня состоялся съезд партии «Народный фронт», которая сейчас имеет меньше 5% поддержки среди населения, но при этом имеет самую большую фракцию в Верховной Раде.



Как отметил в своем блоге украинский политолог Тарас Загородний, главный посыл партийного съезда – или конституционная реформа, когда у президента забираются полномочия, или мы идем на президентские выборы и к нам присоединяется премьер



Загородний подчеркивает, главный моент в том, что, если Порошенко только заикнется о сокращении полномочий, то вертикаль рухнет сразу и шансов избраться вообще приблизятся к нулю. У администрации президента остается все меньше вариантов. Один из самых радикальных – это распускать парламент и выкидывать «Народный фронт» в конкуретную нишу «оппозиции», где он точно утонет, при этом люди президента займут самые важный посты в министерствах, где сегодня властвует «Народный фронт».

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Сегодня состоялся съезд партии «Народный фронт», которая сейчас имеет меньше 5% поддержки среди населения, но при этом имеет самую большую фракцию в Верховной Раде.Как отметил в своем блоге украинский политолог Тарас Загородний, главный посыл партийного съезда – или конституционная реформа, когда у президента забираются полномочия, или мы идем на президентские выборы и к нам присоединяется премьер Владимир Гройсман . По мнению политолога, это означает, что Порошенко может и во второй тур не попасть, а «Народный фронт» имеет какие-то шансы попасть в парламент.Загородний подчеркивает, главный моент в том, что, если Порошенко только заикнется о сокращении полномочий, то вертикаль рухнет сразу и шансов избраться вообще приблизятся к нулю. У администрации президента остается все меньше вариантов. Один из самых радикальных – это распускать парламент и выкидывать «Народный фронт» в конкуретную нишу «оппозиции», где он точно утонет, при этом люди президента займут самые важный посты в министерствах, где сегодня властвует «Народный фронт».