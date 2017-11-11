Ще один резидент «Камеді-клаб» вирішив стати російським пропагандистом

Протягом тривалого часу резиденти російського «Камеді-клаб» вважалися гумористами, які на відміну від сатириків «Аншлагу», «Сміхопанорами» і «КВН» Маслякова жартують не в угоду влади. Одним з тих, хто не боявся складати «гострі» пісні про Путіна і Медведєва був Семен Слєпаков. Але ось сьогодні стало відомо, Слєпаков не упустив шикарний момент запропонувати власну кандидатуру на місце головного штатного гумориста-пропагандиста і вибухнув гнівним постом про реакції людей на смерть Михайла Задорнова. Мовляв, як же ви можете – так писати про щойно померлу людину. Негоже адже, не по-християнськи. Як передає replyua.net, про це у своєму блозі пише блогер Катерина Золотарьова.
Вона зазначає, що не багато наших українські користувачі соцмереж щиро здивувалися такому посту резидента «Камеді-клаб» і завели свою стару пісню про розчарування. Мовляв, від Слєпакова такого точно не чекали, тому що він смішно співає про «Газпром», тому що талановитий і ерудований. Катерина Золотарьова зазначає, що талант і інтелект ніяк не корелюють з мораллю і духовністю, що приклад Слєпакова нам і демонструє. Адже цей його пост вже написаний в кращих традиціях російської пропаганди – переведення стрілок.
«Класика адже: злодій кричить – тримай злодія. Так і тут. У його нібито щирому, правдивому і чесному пості чомусь немає ні слова згадки мерзенних жартів Задорнова про збитий його країною Боїнг або про влаштований його ж країною Голодомор. Ні звуку про вже зовсім неабиякі заклики покійного Задорнова «закидати Україну бомбами», - написала Золотарьова. За її словами, якби про ці факти було сказано хоча б слово, вся маніпулятивна лінія з навішуванням чергової порції провини на «злісних і жорстоких українців» зруйнувалася б в момент. Тому пост Слєпакова – ні що інше, як ще одна цеглинка в інформаційну війну проти України.