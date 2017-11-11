Юрій Тищук: іспит з української – це один із способів, як швидше покінчити із «загадочной русской душой»

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Сьогодні в країні точиться чимало думок щодо можливого впровадження іспиту на глибоке володіння мовою для отримання громадянства та паспорту України. Як зазначив у своєму блозі українознавець, блогер Юрій Тищук, насправді проблема мови значно важливіша, ніж багато хто думає. І справа не лише у тому, що маємо схибленого на імперії сусіда. Відповідно до встановлених наукою фактів: мова визначає мислення та спосіб пізнання світу. Це доведено порівняльним аналізом поведінки носіїв так званих екзотичних мов. Це підтверджено статистичними дослідженнями відмінностей у сприйнятті світу народами з доволі близькими мовами , а також експериментальними дослідженнями психічних реакцій носіїв різних мов.За словами Юрія Тищука, російська мова – доволі нове в історичному сенсі утворення. Його поширеність пояснюється не ясністю та зручністю, а нахабством та дикістю військових захоплень та репресіями і знищенням мов підкорених народів. Російська і виникла як мішанина фіноугорської, слов'янської, тюрської та англо-французько-німецької лексики, на яку Ломоносов «натягнув» доволі штучну систему відмінків із суфіксами, що через його бідну уяву часто довші за корені. Третину словника Ожегова самі росіяни розмістили в словнику «слов иностранного происхождения», але не віднесли туди жодного слова монголо-татарського – вважаючи їх «рідними» та й слов'янських туди не віднесли також.Блогер наголошує, що оця еклектична мішанина ще і стала засобом «мислення», що носить всі ознаки хворобливої шизофренічності, яка не дозволяє населенню РФ усвідомити реального стану речей у світі, та своє місце в ньому, жалюгідність власного існування, та сміховинність їх претензійного месіанства. За відсутності критичного ставлення до шизофренії власного мислення вони не здатні усвідомити, що їх «загадочная русская душа» від слова «загадка» для решти світу та особливо для сусідів вже давно «загадчивая» - від слова «загадить». Якщо не хочемо й далі скочуватися до шизофренічного «загадчивого» мислення – маємо подолати наслідки русифікації та відповідної шизофренії ментальності. Іспит з мови як неминуча умова вручення паспорту – один із стимулів.