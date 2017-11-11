валюта
СпецтемаВ Винницкой области жители заблокировали колонну военной техники

Юрій Тищук: іспит з української – це один із способів, як швидше покінчити із «загадочной русской душой»

Юрій Тищук: іспит з української – це один із способів, як швидше покінчити із «загадочной русской душой»
Сьогодні в країні точиться чимало думок щодо можливого впровадження іспиту на глибоке володіння мовою для отримання громадянства та паспорту України. Як зазначив у своєму блозі українознавець, блогер Юрій Тищук, насправді проблема мови значно важливіша, ніж багато хто думає. І справа не лише у тому, що маємо схибленого на імперії сусіда. Відповідно до встановлених наукою фактів: мова визначає мислення та спосіб пізнання світу. Це доведено порівняльним аналізом поведінки носіїв так званих екзотичних мов. Це підтверджено статистичними дослідженнями відмінностей у сприйнятті світу народами з доволі близькими мовами , а також експериментальними дослідженнями психічних реакцій носіїв різних мов.

За словами Юрія Тищука, російська мова – доволі нове в історичному сенсі утворення. Його поширеність пояснюється не ясністю та зручністю, а нахабством та дикістю військових захоплень та репресіями і знищенням мов підкорених народів. Російська і виникла як мішанина фіноугорської, слов'янської, тюрської та англо-французько-німецької лексики, на яку Ломоносов «натягнув» доволі штучну систему відмінків із суфіксами, що через його бідну уяву часто довші за корені. Третину словника Ожегова самі росіяни розмістили в словнику «слов иностранного происхождения», але не віднесли туди жодного слова монголо-татарського – вважаючи їх «рідними» та й слов'янських туди не віднесли також.

Блогер наголошує, що оця еклектична мішанина ще і стала засобом «мислення», що носить всі ознаки хворобливої шизофренічності, яка не дозволяє населенню РФ усвідомити реального стану речей у світі, та своє місце в ньому, жалюгідність власного існування, та сміховинність їх претензійного месіанства. За відсутності критичного ставлення до шизофренії власного мислення вони не здатні усвідомити, що їх «загадочная русская душа» від слова «загадка» для решти світу та особливо для сусідів вже давно «загадчивая» - від слова «загадить». Якщо не хочемо й далі скочуватися до шизофренічного «загадчивого» мислення – маємо подолати наслідки русифікації та відповідної шизофренії ментальності. Іспит з мови як неминуча умова вручення паспорту – один із стимулів.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
10 ноя 2017
14249

Блогер: я обіцяв більше не писати про Саакашвілі, але сьогодні він пробив дно

За словами блогера Mason Lemberg, він не хотів більше торкатись теми подвигів екс-губернатора Михеїла Саакашвілі, але сьогодні останній зробив таку заяву, яка шокувала всіх, - про це інформує видання

10 ноя 2017
10125

Сотник: готуйтесь всі, Путін повертається додому в поганому настрої

Як зауважує російський журналіст Олександр Сотник, російська пропаганда сьогодні працювала на межі своїх можливостей, але навіть вжиті нею надзусилля не можуть приховати того факту, що Володимир

11 ноя 2017
7114

Крушение рейса МН17 на Донбассе: в Нидерландах стало известно о скандальных деталях показаний против Украины

По информации нидерландского издания NRC Handelsblad, депутат этой страны Питер Омцигт, представляющий партию «Христианско-демократический призыв», специально искажает информацию, касающуюся

Последние новости

Піонтковський: у Вашингтоні рішення вже прийняте, тепер справа за українською владою

Піонтковський: це агонія кремлівської спецоперації «ТрампНаш»

Вот вам и результат деятельности Семенченко, Парасюка и прочих деятелей «Самопомичи», - политолог

Политолог: одного из двух – или Порошенко теряет своего премьера, или Петр Алексеевич приватизирует «Народный фронт»

Ще один резидент «Камеді-клаб» вирішив стати російським пропагандистом

Блогер: з’їзд «Народного Фронту» практично не залишає варіантів для Банкової

Юрій Тищук: іспит з української – це один із способів, як швидше покінчити із «загадочной русской душой»

Блогер: а чому Шабунін нічого не розповідає про «потоки» в НАБУ?

Дипломат: доходит до смешного – мы просим денег у пенсионеров Германии, Канады для того, чтобы наши пенсионеры отдыхали

Блогер: українці не чекали такого від Слєпакова

Бірюков: перед пересічним солдатом стоять інші загрози, ніж загроза бути заблокованим у квартирі чиєюсь свекрухою

Блогер: Сытника обидели – пусть теперь борьба с коррупцией подождет

Сазонов: незрозуміло в якому стані Донбас повернеться в Україну, тому уряд вже зараз вживає заходів

Порошенко провів чергові важливі переговори

МВД установило, откуда были «заминированы» 10 аэропортов Украины

РФ стягивает войска к границе Украины под видом миротворцев ООН, - СНБО

Путин: Манафорт работал не с Россией, а с Януковичем

Аваков: в стране нужно ликвидировать дуализм власти

Путин: виновные за срыв встречи с Трампом будут наказаны

Путин: «Я не слышал предложений США по миротворцам на Донбассе»

 Новости за день