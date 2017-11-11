Дипломат: доходит до смешного – мы просим денег у пенсионеров Германии, Канады для того, чтобы наши пенсионеры отдыхали



Как бы украинцы не любили шашлыки или посадку картошки на майские праздники, но не может позволить себе страна, в которой ВВП менее 3 тысяч долларов на человека отдыхать сколько, сколько отдыхаем мы в мае, августе, январе, когда выпадает пик государственных праздников и каникул. Как



По его словам, также не имеет ни морального, ни какого другого права страна, в которой большинство граждан становятся пенсионерами в 60 лет, просить финансовую помощь у тех стран, в которых пенсионный возраст на 5-10 лет выше Германия – 65, Канада - 71 и так далее. Выходит, что мы, по сути, просим помогать нашим пенсионерам у тех людей, которые в их возрасте еще работают.



Вадим Трюхан отмечает, что также не надо вести поиск национальной идеи для Украины, ведь на самом деле она есть. Наша национальная идея – выжить и не только в войне с внешними и внутренними врагами, но и в свете опасной тенденции к уменьшению численности украинцев. Чтобы Украине достичь прорыва, следует каждому осознать свою собственную ответственность за себя, свою семью и нашу Родину.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Как бы украинцы не любили шашлыки или посадку картошки на майские праздники, но не может позволить себе страна, в которой ВВП менее 3 тысяч долларов на человека отдыхать сколько, сколько отдыхаем мы в мае, августе, январе, когда выпадает пик государственных праздников и каникул. Как передает replyua.net , об этом в своем блоге рассуждает украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан.По его словам, также не имеет ни морального, ни какого другого права страна, в которой большинство граждан становятся пенсионерами в 60 лет, просить финансовую помощь у тех стран, в которых пенсионный возраст на 5-10 лет выше Германия – 65, Канада - 71 и так далее. Выходит, что мы, по сути, просим помогать нашим пенсионерам у тех людей, которые в их возрасте еще работают.Вадим Трюхан отмечает, что также не надо вести поиск национальной идеи для Украины, ведь на самом деле она есть. Наша национальная идея – выжить и не только в войне с внешними и внутренними врагами, но и в свете опасной тенденции к уменьшению численности украинцев. Чтобы Украине достичь прорыва, следует каждому осознать свою собственную ответственность за себя, свою семью и нашу Родину.