Блогер: Сытника обидели – пусть теперь борьба с коррупцией подождет

Как передает replyua.net, новость о том, что свекровь главы НАПК Натальи Корчак заперла в квартире детектива НАБУ, прибывшего с целью вручения повестки уже облетела все СМИ. По словам украинского блогера Мирослава Олешко, абсолютно юморная и позорная для НАБУ произошла история, но НАБУ к стыду и унижениям не привыкать.
Мирослав Олешко пишет, что детектив, не имея дела по Корчак, она на изучении у Назара Холодницкого, незаконно выписывает повестку и вечером незаконно проникает в квартиру свекрови. Женщина оказалась из неробких. Дело по Корчак востребовано антикоррупционной прокуратурой. Пока оно там, никто в НАБУ не имеет права регистрировать преступление или вызвать повестками.
Блогер отмечает, что НАБУ нагло нарушает уголовно-процессуальный кодекс Украины, потому что Корчак посмела оскорбить Артема Сытника, вызвав накануне на допрос. Сытник мстит Корчак – преследуя ее свекровь, вызывает в ответ на допрос, тратит государственные ресурсы на междоусобную войну. Сытника обидели – пусть теперь борьба с коррупцией подождет, ведь личное достоинство важнее.