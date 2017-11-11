Экс-охранник Ельцина рассказал, как Задорнов ради квартиры играл в теннис с президентом РФ

Как сообщает replyua.net, известный российский сатирик Михаил Задоронов ушел в мир иной и в сети начались обсуждения о том, каким был Задорнов в жизни, кому прислуживал, кого защищал, с кем враждовал. По словам украинского блогера Дмитрия Вовнянко, о Задорнове лучше всего сказал Александр Коржаков – экс-охранник Бориса Ельцина.
Блогер пишет, что, когда Задорнов хотел себе квартиру в одном доме с Ельциным и его окружением – он носился играть с Ельциным в теннис, париться в бане, паясничал перед ним, рассказывая о том, как тот – единственный, кто может вывести Россию в число самых развитых стран в мире и потягаться самим США.
Телохранитель вспоминает, что, когда квартиру Задорнов получил – начал с того же Ельцина смеяться со сцены, рассказывая о его недостатках смешной манере говорить и одновременно – дружил с Коржаковым. Задорнов всегда был приближен к власти и всегда чувствовал, куда ветер дует, в какую сторону нужно шутить. «Безусловно, Задорнов был талантливым коньюктурщиком. Он не был художником, в конечном итоге – как и вся российская сатира», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.