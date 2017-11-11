Поляки становятся на те же грабли, что и Российская Федерация, – журналист

Польский МИД все больше выдает маразма. По мнению вице-шефа МИД Польши украинцы должны полякам еще и за Катынь – расстрел польских офицеров советской властью в начале Второй Мировой войны. Чего только стоит цитата из выступления Цихоцкого в Сейме: «Эти вопросы известны украинской стороне много лет, они не возникли теперь, в течение этой каденции Сейма. Это вопрос безрефлексионной реабилитации или глорификации УПА и нехватки расчета Катынского преступления». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая Ольга Лень.
По ее словам, такое заявление польского чиновника, вместе с другими подобными, заставляет задуматься над тем, что в польской правящей элите имперский рецидив. Наверное, заразились у россиян. Безапелляционность и гордость заставляет украинскую сторону не только становиться на защиту тех украинских деятелей, кого пытается «травить» польская сторона, но и дать понять полякам, что неправильно вмешиваться не в свое дело.
Ольга Лень отмечает, что правильной формой поведения будет дать понять польским чиновникам, что деятельность Владимира Вятровича и украинского Института национальной памяти является государственной политикой Украины, вмешательство в которую со стороны соседей недопустимо. «Полякам не мешало бы вспомнить, что там было дальше с Польшей после раздела Чехословакии. Теперь поляки становятся на те же грабли, но уже с отблесками безумия Российской Федерации», – резюмировала журналистка.