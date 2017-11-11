Историк: «Россия использует Украину и Польшу для своей пропаганды»

Россия использует спорные исторические вопросы между Украиной и Польшей для своей пропаганды. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказал Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти.
«Волынь» вытесняет из памяти польского общества «Катынь», представляется самым страшным преступлением против поляков именно тогда, когда в России вновь не только отрицают расстрел польских офицеров, когда реабилитируют и реанимируют коммунистический режим в целом. Когда эта реабилитация становится идеологической платформой для новой российской агрессии», - отметил Вятрович. По словам историка, теперь Россия использует новую агрессию против Украины.
Напомним, что ранее поступила информация о том, что польские власти якобы ввели запрет на въезд в страну Вятровичу, однако позже Павел Климкин, глава МИД, заявил, что власти Польши не объявляли это решение на официальном уровне.