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Политолог: среди первых провокаторов ухудшения украино-польских отношений был не Вятрович, а экс-регионалы

Политолог: среди первых провокаторов ухудшения украино-польских отношений был не Вятрович, а экс-регионалы
Сегодня в ухудшении дипломатических отношений между Украиной и Польшей всех собак хотят повесить на главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, которого в эфире одного из телеканалов экс-регионалка Инна Богословская называла «провокатором» и чуть ли не главным виновником ссоры с западным соседом. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Владимир Горбач.

По его словам, между тем, среди участников первой политической провокации, с которой все и началось в польско-украинских исторических недоразумениях, Вятрович не числится. Было такое письмо-обращение депутатов-регионалов и коммунистов в адрес польского Сейма с просьбой признать Волынскую трагедию геноцидом со стороны ОУН-УПА. Так вот, среди подписантов красуется и автограф Инны Германовны Богословской.1 июля 2013 состоялась главная провокация против украинского-польского взаимопонимания. Руками пророссийских политических сил в Украине, с российской подачи и в российских интересах вопрос внутренней украинской политики было вынесено наружу – в политику внешнюю.

Владимир Горбач отмечает, что в Кремле так готовились к расчленению Украины. Углубить раскол внутри страны на «западников» и «москалей», демонизировать Майдан как проявление «фашизма» и поощрить поляков к историческим претензиям. В Польше, кстати, были и свои провокаторы этого процесса. Недаром Вадим Колесниченко за это получил «Крест памяти жертв геноцида ОУН-УПА» от «крестового патриотического движения», которое в Польше тогда считалось экстремистской националистической организацией.
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