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Блогер: сначала была бабушка, теперь сын – Саакашвили нарушил «золотое» правило политиков и бизнесменов

Блогер: сначала была бабушка, теперь сын – Саакашвили нарушил «золотое» правило политиков и бизнесменов
У взрослых влиятельных людей из мира политики и бизнеса есть такое негласное правило – воюя друг с другом нельзя втягивать в эту войну детей, мстить детям, шантажировать детьми и так далее. Собственно в этом и были основные претензии Авакова Порошенко, который, якобы, таким образом его шантажировал. Поэтому реакцию Авакова можно понять, хоть позже и стало понятно, что Порошенко к делу о сыне Авакова не имеет никакого отношения. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер с ником Mason Lemberg.

По его словам, многие порядочные люди придерживаются «золотого правила» и не шантажируют кого-то его же детьми, поэтому, как подчеркивает блогер, его так тронула сегодняшняя история Саакашвили, который начал рассказывать, что в аэропорту украинская власть задержала его сына. «Это же надо додуматься до того, чтобы использовать собственного сына для шантажа и прикрытия своей задницы? Чтобы манипулировать сыном, пытаясь поднять людей накануне очередного «виче»?», – задается вопросом блогер.

Он добавляет, когда в Шегинях это все можно было списать на «не знал», «не думал», «не ожидал», то сейчас в аэропорту – это уже системный случай, это сознательная попытка прикрыться сыном, использовать собственного сына. По словам блогера, становится страшно от одной мысли о том, что этот «человек», который прикрывается собственным малолетним сыном, когда-то имел шансы возглавить политические процессы в нашей стране.
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