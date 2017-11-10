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Блогер: именно Задорнова можно считать основателем «быдло-культа» поведения россиян за границей

Блогер: именно Задорнова можно считать основателем «быдло-культа» поведения россиян за границей
Как информирует replyua.net, известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что когда-то он заслушивался Михаилом Задорновым. Он появился как раз в перестройку и его монологи, интеллигентная манера изложения были лучом света в темном царстве кривлянья «петросянов-хазановых». Задорнов неистово высмеивал «совок», тупость, жадность и зашоренность советских людей. Наверное, пиком его карьеры стал монолог о тупых американцах. Сатирик высмеял вороватых советских эмигрантов, кравших продукты из американских супермаркетов и приподнимавших на весах пакеты с бананами, чтобы они меньше завесили.

Сергей Марченко отмечает, что фраза о «тупых американцах» стала коронной для Михаила Задорнова. Он начал разрабатывать золотую жилу и вдруг обнаружил, что публика понимает его фразу совсем не так, как он имел в виду. Россияне воспринимали фразу о тупых американцах не иронично, а буквально. Им нравились истории о прытких русских людях, ворующих, мусорящих, хамящих тупым и доверчивым американцам. Блогер отмечает, что где-то здесь закончился тот Задорнов, которого он с удовольствием слушал и появился «Задорнов-путиноид». Он быстренько сменил свою позицию в угоду спросу и начал клепать прославляющие мерзость россиян монологи.

По словам блогера, именно Задорнова можно считать основателем «быдло-культа» поведения россиян за границей, позже развитого последователями юмориста в «Тагил». Теперь в его стендапах было не высмеивание тупых «совков», гадящих везде, куда дотянется рука, а гордость за них. Именно эта идеология, насаждаемая Задорновым, сделала возможной агрессию против Грузии и Украины. Они поверили, что им ничего не будет. И, к сожалению, цивилизованный мир повел себя действительно тупо, простив вторжение в Грузию и этим лишь подтвердив россиянам идеи Задорнова.
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