Блогер: столетие Октябрьской революции – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду



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Сергей Марченко пишет, Октябрьская революция была именно революцией. Сейчас многие принижают ее значение, называя переворотом. На самом деле, это не переворот, а именно революция. Произошел революционный сдвиг в сознании людей. Люди перестали быть людьми, пропала эмпатия, любовь к ближнему, сострадание, осталось только то, что было необходимо для выживания: лживость, подлость, злоба, насилие.



По словам блогера, именно поэтому переполняет чувство радости, потому что социалистический эксперимент закончился. «Нам еще лет 50 бродить околицами цивилизованного мира, но прошедшая дата – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду», – резюмировал Марченко.

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Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта Как передает replyua.net , известный украинский блогер Сергей Марченко в своем блоге пишет о том, что недавно уснул все вспоминали столетие Октябрьской революции. По словам блогера, лучше всего характеризует последствия этой революции «лучшая в мире» советская школа медицины, которая не заморачивалась на сантименты. Советский стоматолог радовался, наблюдая за конвульсиями вжатого в неудобное советское кресло советского человека, потому что понимал, что досверлил до нерва. Обезболивающее считалось вредным – оно убивает нервы и лучше без него. Даже когда оно полагалось, врачу было некогда ждать, пока оно подействует.Сергей Марченко пишет, Октябрьская революция была именно революцией. Сейчас многие принижают ее значение, называя переворотом. На самом деле, это не переворот, а именно революция. Произошел революционный сдвиг в сознании людей. Люди перестали быть людьми, пропала эмпатия, любовь к ближнему, сострадание, осталось только то, что было необходимо для выживания: лживость, подлость, злоба, насилие.По словам блогера, именно поэтому переполняет чувство радости, потому что социалистический эксперимент закончился. «Нам еще лет 50 бродить околицами цивилизованного мира, но прошедшая дата – отличный повод вспомнить, как здорово, что мы больше не живем в коммунистическом аду», – резюмировал Марченко.