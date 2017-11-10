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Лебединский: лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых в РФ за 20 лет целая свора

Лебединский: лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых в РФ за 20 лет целая свора
Как передает replyua.net, известный российский музыкант и певец Алексей Лебединский высказал свое мнение, комментируя смерть известного российского сатирика Михаила Задорнова. По словам Лебединского, кое-что из сказанного Задорновым было иногда смешно и это закономерно вызывало у народа улыбку, а кое-что было отвратительно цинично, лживо и совсем не смешно и народ негодовал.

«Действительно, общий сводный результат его воздействия на умы и недоумие народа весьма печален. Радоваться смерти, наверное, можно, если человек был убийцей, насильником, негодяем, по вине которого гибли или болели люди. Я не радуюсь смерти Михаила Задорнова, хотя и грустить не вижу особого повода. Лучше бы нас покинули настоящие насильники и убийцы своего народа во власти и около нее, которых за последние 20 лет образовалась целая свора», – написал Лебединский.

Он рассуждает, что еще довольно много есть преклонных режиму клоунов и актеров, артистов, которые за деньги готовы выполнить любой номер. Их еще сотни и Задорнов был совсем не главным позорищем. Лебединский отмечает, что смерть сатирика – не повод для траурных или радостных плясок, пусть уйдет с миром.
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