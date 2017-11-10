Нардеп: национальный интерес состоит не в том, чтобы удовлетворять прихоти соседей, поэтому моя поддержка Вятровичу

Как передает replyua.net, в связи с разногласиями с польскими дипломатами в Украине начали появляться комментарии приближенных людей к Медведчуку и России о том, что для смягчения отношений с Польшей Украине следовало бы освободить с занимаемой должности Владимира Вятровича, который возглавляет Институт национальной памяти.
Комментируя новость, нардеп Сергей Высоцкий отметил, что этот странный «исторический» конфликт Украины с Польшей – это свидетельство естественного процесса становления нашей настоящей государственности вместо псевдогосударственности советской Украины. Национальный интерес состоит не в том, чтобы удовлетворять прихоти соседей, а в том, чтобы несмотря на конфликты уметь найти общее и не прекращать диалог по темам, которые объединяют.
Нардеп отметил, Польша остается нашим партнером несмотря на политические выкрутасы некоторых польских политиков. Нам необходимо четко очерчивать эту позицию, демонстрировать наши стоп-линии, четко говорить, что мы не воспримем никакого вмешательства во внутриукраинский исторический диалог, но подчеркивать, что мы готовы к полному сотрудничеству с Польшей по действительно важным направлениям межгосударственной политики.