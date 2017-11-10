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Блогер: проблема наша не в коррупции

Блогер: проблема наша не в коррупции
В последние годы украинцам навязывают мысль о том, что все беды в нашей стране из-за тотальной коррупции, но это не совсем так. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко. По его словам, если бы коррупционер, честно украв из бюджета свои средства тратил бы их на недвижимость, полезные товары и услуги внутри Украины, экономика Украины от этого не теряла бы ничего. Наоборот, коррупционер тем обогащал бы украинских производителей полезных товаров и услуг, те платили бы налоги в бюджет. Чем больше обогащались бы – тем больше платили бы, на радость коррупционеру.

Дмитрий Вовнянко отмечает, наша проблема в том, что деньги украдены коррупционером выводятся за границу, в Европу и США и обогащают европейских и американских производителей полезных товаров и услуг. Наши деньги не работают внутри Украины – наши обогащают Запад. Все это происходит потому, что не производят в Украине ни автомобилей уровня БМВ, или хотя бы «Форд», не производят айфонов и комплектующие к ноутбукам, и планшетам, не производят качественных бойлеров, стиральных машин, холодильников. Фермеры и те мечтают о тракторах «Джон Дир», комбайнах «Клаас» и грузовиках «Мерседес».

По словам блогера, вместо того, чтобы наладить качественное производство в Украине – у нас полно людей, которые мечтают о том, чтобы отнять и поделить, а, соответственно – у нас полно политиков, которые провозглашают эти самые большевистские лозунги в новой обертке.
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