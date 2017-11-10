Блогер: об умерших плохо не говорят, но, почему-то радетель великой России поехал умирать на рижскую дачу

В России ушел в мир иной известный сатирик Михаил Задорнов и в соцсетях начали оплакивать еще до недавно полюбившегося украинской аудитории россиянина. Но, в то же время, о Задорнове в эти минуты лучше всего вообще ничего не говорить – ни хорошо, ни плохо, ведь все мы помним, как он строил свои шутки на «тупых американцах» и прививал русским поверхностную брезгливость от всех западных ценностей. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Екатерина Золотарева.
По ее словам, также Задорнов запомнился тем, что юморил над смертями убитых русскими сотен гражданских людей с крошечными детьми. Вспоминается про «самолет упал, потому что был тяжелее воздуха»? Это о мирных людях, о сбитом его хозяевами Боинге».
«Так что мне как-то глубоко все равно на это событие. Интересно только одно: а почему же один из главных хейтеров запада и радетель великой России, узнав о своей тяжелой болезни, побежал лечиться именно к ничтожным «гейропейцам», в Германию, в клинику Шарите? Ну, и умирать уехал на любимую рижскую дачу, к самым настоящим европейским предателям, а не в прекрасное Подмосковье?», – задается вопросом Золотарева.