валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»

Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»
Ответ, почему НАБУ все больше и больше себя дискредитирует очень простой. Так происходит из-за двух банальных причин. Первая причина – в создание НАБУ были вложены деньги, в том числе, и иностранных организаций. В том числе – американские, в растрате которых обвиняли структуры Шабунина. Иностранные дарители начинают спрашивать о результатах. НАБУ очень нужно что-то делать, не квартиры же Лещенко и Залищук, и авто Семенченко и Парасюка им показывать, вот и приходится «копать» в другие стороны. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.

По его мнению, вторая причина – полный и категорический провал «революционеров» под Радой. Практика показывает, все их потуги способны только создать «Михо-майданы» под Верховной Радой, и сильно рассмешить 99,966% населения Киева. Блокирование трибуны парламента также результата не дает. Поэтому в «грантоедов» остался один-единственный рычаг давления на власть – созданное, как раз-таки, «грантоедами» и антикоррупционерами НАБУ. Поэтому схема отныне будет действовать так: НАБУ выдает новые и новые коррупционные сенсации, Лещенко, Найем и компания пиарят те сенсации на своих ресурсах, а «полезные идиоты» – разносят по соцсетях, рынках, аптеках, очередях и тому подобное.

«На самом деле это очень хорошо. С одной стороны, НАБУ вычистит власть от определенного количества коррупционеров – очень хорошо. С другой стороны – раскрывая сенсации о представителях действующей власти, на месте «грантоедов» я тщательно приготовился бы к сенсациям о себе-любимых», – резюмировал блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
09 ноя 2017
7289

Человек-легенда, основатель «рейда Забродского» теперь будет командовать АТО

Как сообщает replyua.net, в Украине назначили нового командующего сил АТО, им стал генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский. Как отметил в эфире одного из

09 ноя 2017
5604

Блогер: у «борца с барыгами» оказалось состояние, которому позавидует любой барыга

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что именно «революционеры», как он выразился, «дожали» власть, чтобы был принят в первом чтении новый закон о выборах. Потом же выяснилось, что

Последние новости

Нардеп: национальный интерес состоит не в том, чтобы удовлетворять прихоти соседей, поэтому моя поддержка Вятровичу

Блогер: проблема наша не в коррупции

Джордж Клуни заявил о завершении карьеры в Голливуде

Российские знаменитости прокомментировали смерть Задорнова

Эксперт спрогнозировал курс гривны в канун Нового года

Блогер: об умерших плохо не говорят, но, почему-то радетель великой России поехал умирать на рижскую дачу

В эфире росТВ скандальный политик проговорился о войне в Украине

ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - Фейгин

Стали известны подробности смерти Михаила Задорнова

Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»

Фигурантом стрельбы в Княжичах оказался высокопоставленный чиновник

Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»

Собчак пояснила свою позицию по антироссийским санкциям

Пономарь: «Эта пятница – день приятностей для Украины»

Стало известно о смерти Михаила Задорнова

В российском Новосибирске вскрыли «коммунистическую» капсулу времени

Политолог: при странных обстоятельствах позиция «Самопомичи» по Донбассу совпала с позицией Кремля

Скончался Михаил Задорнов

В сети показали, как выглядит настоящий апокалипсис

Макрон выступил с резким заявлением в адрес России

 Новости за день