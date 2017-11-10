Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»

Ответ, почему НАБУ все больше и больше себя дискредитирует очень простой. Так происходит из-за двух банальных причин. Первая причина – в создание НАБУ были вложены деньги, в том числе, и иностранных организаций. В том числе – американские, в растрате которых обвиняли структуры Шабунина. Иностранные дарители начинают спрашивать о результатах. НАБУ очень нужно что-то делать, не квартиры же Лещенко и Залищук, и авто Семенченко и Парасюка им показывать, вот и приходится «копать» в другие стороны. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
По его мнению, вторая причина – полный и категорический провал «революционеров» под Радой. Практика показывает, все их потуги способны только создать «Михо-майданы» под Верховной Радой, и сильно рассмешить 99,966% населения Киева. Блокирование трибуны парламента также результата не дает. Поэтому в «грантоедов» остался один-единственный рычаг давления на власть – созданное, как раз-таки, «грантоедами» и антикоррупционерами НАБУ. Поэтому схема отныне будет действовать так: НАБУ выдает новые и новые коррупционные сенсации, Лещенко, Найем и компания пиарят те сенсации на своих ресурсах, а «полезные идиоты» – разносят по соцсетях, рынках, аптеках, очередях и тому подобное.
«На самом деле это очень хорошо. С одной стороны, НАБУ вычистит власть от определенного количества коррупционеров – очень хорошо. С другой стороны – раскрывая сенсации о представителях действующей власти, на месте «грантоедов» я тщательно приготовился бы к сенсациям о себе-любимых», – резюмировал блогер.