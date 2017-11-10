валюта
СпецтемаАни Лорак опозорилась на программе Урганта

Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»

Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»
Владимир Вятрович, руководитель Украинского института национальной памяти, заявил о том, что заявления польской стороны о запрете на въезд в страну являются шантажом Украины.

Как информирует replyua.net, об этом директор института написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, эту информацию на официальном уровне еще никто не подтвердил. «Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Поэтому с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны», - отметил Вятрович.

Также он не исключил, что эту информацию могут замалчивать, и он узнает о том, что является невъездным, лишь в тот момент, когда попытается въехать на территорию Польши. По мнению Вятровича, поляки будут умышленно оставлять эту ситуацию неопределенной, чтобы потом сообщить в неподходящий момент.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Дуда сделал заявление по поводу Украины

Срочно: Ани Лорак опозорилась на программе Урганта
Важное за сутки
09 ноя 2017
7289

Человек-легенда, основатель «рейда Забродского» теперь будет командовать АТО

Как сообщает replyua.net, в Украине назначили нового командующего сил АТО, им стал генерал-лейтенант, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский. Как отметил в эфире одного из

09 ноя 2017
5604

Блогер: у «борца с барыгами» оказалось состояние, которому позавидует любой барыга

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что именно «революционеры», как он выразился, «дожали» власть, чтобы был принят в первом чтении новый закон о выборах. Потом же выяснилось, что

Последние новости

Нардеп: национальный интерес состоит не в том, чтобы удовлетворять прихоти соседей, поэтому моя поддержка Вятровичу

Блогер: проблема наша не в коррупции

Джордж Клуни заявил о завершении карьеры в Голливуде

Российские знаменитости прокомментировали смерть Задорнова

Эксперт спрогнозировал курс гривны в канун Нового года

Блогер: об умерших плохо не говорят, но, почему-то радетель великой России поехал умирать на рижскую дачу

В эфире росТВ скандальный политик проговорился о войне в Украине

ФСБ завершила расследование по делу Сущенко, - Фейгин

Стали известны подробности смерти Михаила Задорнова

Блогер: у ребят с НАБУ нет другого выхода – вот и взялись «копать»

Фигурантом стрельбы в Княжичах оказался высокопоставленный чиновник

Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»

Собчак пояснила свою позицию по антироссийским санкциям

Пономарь: «Эта пятница – день приятностей для Украины»

Стало известно о смерти Михаила Задорнова

В российском Новосибирске вскрыли «коммунистическую» капсулу времени

Политолог: при странных обстоятельствах позиция «Самопомичи» по Донбассу совпала с позицией Кремля

Скончался Михаил Задорнов

В сети показали, как выглядит настоящий апокалипсис

Макрон выступил с резким заявлением в адрес России

 Новости за день