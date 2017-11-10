Вятрович: «Новость о запрете на въезд в Польшу – это шантаж Украины»

Владимир Вятрович, руководитель Украинского института национальной памяти, заявил о том, что заявления польской стороны о запрете на въезд в страну являются шантажом Украины.
Как информирует replyua.net, об этом директор института написал на своей странице в Фейсбуке. По его словам, эту информацию на официальном уровне еще никто не подтвердил. «Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Поэтому с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны», - отметил Вятрович.
Также он не исключил, что эту информацию могут замалчивать, и он узнает о том, что является невъездным, лишь в тот момент, когда попытается въехать на территорию Польши. По мнению Вятровича, поляки будут умышленно оставлять эту ситуацию неопределенной, чтобы потом сообщить в неподходящий момент.