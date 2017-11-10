Дипломат: эту страницу раздора с Польшей мы перевернем, но осадок останется. Остается надеяться, что ненадолго

В связи с заявлениями отдельных польских политиков и нынешних руководителей соседней нам страны, нужно отметить следующее – Украина и Польша имеют одинаковый национальный интерес – развивать свои независимые суверенные государства и жить в Европе, причем в мире и согласии между собой и с другими своими партнерами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский дипломат Вадим Трюхан.
По его словам, второй важный момент, Польша, в случае гипотетической оккупации Украины Россией, предстает перед реальной угрозой агрессии Кремля уже против нее и потери собственной независимости и суверенитета. Третий важный фактор. Украина имеет в разы меньше шансы стать членом ЕС и НАТО без поддержки Польши, по крайней мере политической. Ну, и самое главное – любой политик приходит и рано или поздно уходит, а национальные интересы и ключевые внешнеполитические цели остаются, потому что они вечны, лишь видоизменяются в зависимости от геополитических обстоятельств.
Вадим Трюхан отмечает, что отсюда следуют только два вывода. Злоупотребление выборочным копанием в истории, в частности в неоднозначных эпизодах в украинско-польских отношениях, не соответствует национальным интересам и вредит делу достижения ключевых внешнеполитических целей как Украины, так и Польши. Неприятную страницу в наших отношениях мы перевернем, по крайней мере политическая воля к этому фактически консенсусная в Украине, такая же позиция просматривается в Польше. Однако осадок останется, остается лишь надеяться, что ненадолго.