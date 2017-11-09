Блогер: война не научила – украинские СМИ хотят вызвать сострадание украинцев к россиянам

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Екатерина Золотарева в своем блоге пишет о том, что сегодня украинские новостные передачи, которые она смотрела, осветили тему рушения подъезда жилого дома в российском Ижевске. Там трое погибших и четверо раненых, основная версия бытовая, утечка газа. Блогер подчеркивает, что новостная программа «Окна» канала СТБ так вообще сделала сюжет по этой новости первым в своем вечернем выпуске.
Екатерина Золотарева отмечает, что эта информация никак не была связана с Украиной, бытовая российская проблема, но, тем не менее, о ней первой рассказали украинцам. Сюжет про новости из другой страны. Причем, не резонансной новости, а совершенно бытовой, хоть и трагической. А сколько событий происходит у нас, но почему-то сюжеты о них не считаются нашими телевизионщиками таковыми, что достойны освещения.
«Сколько раз говорено-переговорено по теме крайней нежелательности захода в наше информпространство запоребрика, а воз и ныне там. И ладно бы еще что-то реально весомое было, но ведь нет. Чего вы ждёте от зрителей? Сочувствия? Злорадства? А какая разница? Нам вообще новости подобного рода оттуда не нужны!», – написала блогер. Она добавляет, складывается впечатление, что некоторые украинские СМИ намеренно мешают людям на уровне эмоциональных связей отойти на какое-то существенное расстояние от всего, что касается России.