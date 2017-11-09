Политолог рассказал, сколько теперь обойдется «мажоритарщику» от партии избирательная кампания на округе

Как уже сообщал replyua.net, Верховная Рада в первом чтении приняла Избирательный кодекс. По факту законопроект предусматривает партийную мажоритарку с региональным акцентом. Депутатами станут те, кто, вкладывая большие ресурсы, победит в своих макроокругах – областях. Такое мнение в своем блоге высказал украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, чтобы понять проще, можно взять пример Черкасской области. Не сложно догадаться, кто наберет больше голосов в макроокруге Черкасской области, который будет насчитывать 2 миллиона избирателей – общественный активист, которого выдвинет новая партия или действующий депутат, который найдет «партию, которая его выдвинет». Параллельно с этим нас ждет консервация действующей партийной системы. Компания в одном макроокруге обойдется для кандидата минимум 500 тысяч или 1 миллион долларов. Естественно, не нужно рассказывать о волонтерах – их не существует в достаточном количестве ни в новых, ни в старых партиях.
Виктор Таран отмечает, что партии первого эшелона найдут менее токсичных, но не менее ресурсных кандидатов в каждом регионе. Преодолеть эту систему должны открытые списки на национальном уровне, а не региональные списки.