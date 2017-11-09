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Сюмар прокомментировала новый языковой скандал

Сюмар прокомментировала новый языковой скандал
Виктория Сюмар, нардеп Украины, прокомментировала заявление Василисы Фроловой, телеведущей, общавшейся с депутатом, связанное с критикой квот на украинский язык, сообщает replyua.net со ссылкой на страницу депутата в Фейсбуке.

«Я очень рада, что с каждым годом слышу все больше украинского – моего языка, языка моей семьи и моего народа. В парламенте, на радио, на улице... При этом я уважаю другие языки. И право на иное мнение. Что я не уважаю - это хамство, нежелание слышать и отсутствие элементарного понимания права своего народа на восстановление исторической справедливости, языка и культуры», - отметила Сюмар.

Также нардеп подчеркнула, что языковые квоты не идут в разрез с законами, и в Европе страны поступают так, чтобы сохранить свои традиции и культуру. По словам Сюмар, телеканал должен обратить внимание на свою журналистку, соответствуют ли ее заявления элементарной этике и журналистским стандартам, а также уважению к нашей стране и к ее гражданам.
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