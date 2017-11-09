Блогер: вот вам еще один ответ, зачем был нужен «Минск»

«Горячим» летом 2014-го полковник Забродский командовал 95-й аэромобильной бригадой, руководил знаменитым рейдом по тылам российских бандформирований, руководил рейдом, который уже изучают в военных академиях стран НАТО, как образец оперативного мастерства. И теперь уже генерал-лейтенант, Герой Украины Михаил Забродский назначен командующим силами в АТО. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павло Правый.
По его словам, сейчас украинскими войсками управляют молодые, грамотные, энергичные генералы и полковники. Заболотный, Курач, Собко, Попко, Лунев, Муженко, Ковальчук, Баргилевич, Залужный, Паланик. Более 40 боевых офицеров за время войны получили генеральские погоны и еще масса – на подходе, заканчивая обучение в академии, например, тот самый знаменитый Заболотный. «Посмотрите на этих ребят – почти все без животов, подтянутые, жесткие, циничные, опытные, обученные», – написал Павло Правый.
Он подчеркивает, что все эти ребята не могли появиться в один момент – они должны были вырасти на рейдах 2014-го, на боях под Дебальцево, Саур-Могилой, Георгиивкой, под Марьинкой, в ГАП и промзоне Авдеевки. Павло Правый отмечает, что это – лишь один из тысяч моментов, которые у нас появились благодаря выигранному времени. Время – это единственный ресурс, который нельзя компенсировать.