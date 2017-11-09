Политолог оценил вероятность «депортации» украинцев из Польши

Политолог Андрей Дуда считает, что существует низкая вероятность того, что власти Польши предпримут кардинальные меры в отношении украинских граждан, которые учатся и работают в этой стране, информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.
«Даже если рассмотреть вариант с определенными ограничениями или запретом въезда для наших граждан, то это нам пойдет на пользу. Мы сегодня столкнулись с угрожающими темпами миграции украинцев в Польшу, а, следовательно, становимся донорами польской экономики. С точки зрения государственных интересов, Украина теряет ресурс, рабочую силу. Если Польша будет на этом основании ограничивать въезд украинцам, то для нашего государства это не так уж и плохо», - считает политолог.
Однако, по его мнению, польские власти не решатся на такие действия, и обострение польско-украинских отношений никак не отразится на тех украинцах, которые едут в Польшу на заработки. Дуда отмечает, что польские власти, напротив, упрощают жизнь украинцев в Польше, поскольку украинская рабочая сила довольно дешевая, и она положительно влияет на польскую экономику.