Сергей Иванов: это уже предел – Сытник второй раз подряд использует НАБУ для решения личных вопросов



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Как пишет блогера, таким образом, фактически председатель НАБУ второй раз подряд использует свое ведомство для решения личных вопросов. Сергей Иванов отмечает, что ему безразлична судьба главы ведомства НАЗК Натальи Корчак, но разве то, что делает Артем Сытник – не должностное преступление и не называется нарушением закона.



«Давайте больше ада, больше полномочий, больше учреждений. Антикоррупционный суд, антикоррупционные вооруженные силы, антикоррупционное ядерное оружие и Виталия Шабунина – генералиссимусом всего этого великолепия, чтобы уж наверняка все было, как нужно», – резюмировал журналист.

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Срочно: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг? Как передает replyua.net , известный украинский журналист и телеведущий Сергей Иванов в своем блоге пишет о том, что сегодня подтвердилось то, о чем он написал неделю назад. После того, как председатель НАБУ Артем Сытник узнал о том, что НАЗК подготовило в отношении него протокол о коррупции из-за конфликта интересов, он приказал своим подчиненным открыть в отношении председателя НАЗК Натальи Корчак уголовное производство. 5 октября была внесена соответствующая запись в ЕРДР, НАБУ вызвало Корчак на допрос.Как пишет блогера, таким образом, фактически председатель НАБУ второй раз подряд использует свое ведомство для решения личных вопросов. Сергей Иванов отмечает, что ему безразлична судьба главы ведомства НАЗК Натальи Корчак, но разве то, что делает Артем Сытник – не должностное преступление и не называется нарушением закона.«Давайте больше ада, больше полномочий, больше учреждений. Антикоррупционный суд, антикоррупционные вооруженные силы, антикоррупционное ядерное оружие и Виталия Шабунина – генералиссимусом всего этого великолепия, чтобы уж наверняка все было, как нужно», – резюмировал журналист.