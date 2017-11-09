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Историк: если поляки забыли, то им можно напомнить, что между Польшей и Рейхом был подписан договор о пропаганде нацизма

Историк: если поляки забыли, то им можно напомнить, что между Польшей и Рейхом был подписан договор о пропаганде нацизма
17 июня 1934 президент Польши Игнаций Мосцицкий отдал приказ о создании концлагеря «Береза Картузская», в котором удерживались противники польской националистической власти – члены украинских политических и общественных организаций, Коммунистической партии Западной Украины, польской партии «ONR». Все, как в нацистском лагере: колючая проволока под напряжением, пулеметчики на вышках, специальная арестантская роба, деревянные лапти и тому подобное. Крайне жестокие условия содержания заключенных. В камеры набивали по 40 человек, которые могли только стоять, а, чтобы не садились – бетонный пол поливали водой. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский историк и блогер Павло Правый.

Он рассказывает, что держали людей здесь бессрочно, без суда и следствия, одним росчерком пера районного начальника полиции или главы воеводства. Этот концлагерь стал продолжением жестокого так называемого «Режима санации», который ввел диктатор Польши, лидер польских националистов Юзеф Пилсудский. Этот откровенно фашистский режим, во время которого вводились методы коллективной ответственности и подавлялось любое украинское культурно-автономное движение, был осужден Лигой Наций как античеловеческий. Еще бы: сжигания целых деревень, избиение, изнасилование и убийства – обычные методы «оздоровления» украинцев в Польше.

По словам Павла Правого, вишенкой на тортике есть сотрудничество польских националистов с Гитлером на государственном уровне. 24 января 1934 по инициативе Пилсудского между Польшей и Рейхом было подписано пакт о ненападении (Декларация о неприменении силы) и Польша начала активно договариваться с Гитлером о разделе Чехословакии. Дошло до подготовки войны, однако об этом стало известно Франции и Англии и война не удалось. Впрочем, уже через несколько месяцев, Польша приняла участие в разделе и оккупации Чехословакии после Мюнхенских сделок (29 сентября 1938). Причем, если в Мюнхене территориальные претензии Германии на Судеты было оформлено документально, то Тешинскую область поляки в союзе с нацистами захватили, пользуясь моментом. Даже в Лондоне и Париже были шокированы. Было также соглашение о национальных меньшинства между Польшей и Третьим рейхом, подписанное 5 ноября 1937, согласно которому Польша позволяла пропаганду нацизма на своей территории. «О методах борьбы Армии Крайовой и вовсе не стоит говорить. Польские друзья только о методах УПА и ОУН любят поговорить, а о жестоких убийствах мирного населения в Украине, Беларуси и даже Литве, где счет жертвам идет на десятки тысяч, помалкивают», – резюмировал Павло Правый.
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Горячая тема: Історик: що не кажи, а у Порошенка є порох у порохівниці – він зробив таке, чого від нього ніхто не чекав

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