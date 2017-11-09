Журналист: «Будет очень нехорошо, если поляки и венгры окрысятся на Украину»

Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге написал о том, что власти Венгрии и Польши всерьез взялись за Украину, информирует replyua.net.
По его словам, сначала власти Польши в форме ультиматума потребовали убрать из политики Украины всех людей с антипольскими и националистическими взглядами, а позже венгерские власти стали блокировать сближение Украины с НАТО из-за закона об образовании. «Ясно, что и те, и другие добиваются каких-то своих целей – вероятно, внутриполитических. Но это – явное вмешательство во внутренние дела и просто некрасиво. Впрочем, ответ МИДа Украины Польше тоже довольно странный: «Нет у нас антипольских политиков». Звучит как «Идите-ка куда подальше», - пишет Яковина.
Журналист считает, что будет очень нехорошо, если Польша и Венгрия всерьез окрысятся на Украину, а это вполне может произойти, поскольку и в Польше, и в Венгрии в настоящее время у власти стоят политики с антиукраинскими и националистическими взглядами.